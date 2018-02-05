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В Армении будет задействован мобильный радар скорости с фотокамерой


Дорожная полиция с 8-го февраля запускает в действие мобильный радар скорости, снабженный фотокамерой.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, нововведение вводится с учетом того, что одной из основных причин произошедших в 2018 году в Армении ДТП, имевших тяжелые последствия, являются нарушения режима скорости.

«С учетом того обстоятельства, что одной из основных причин произошедших в 2018 году в Армении ДТП, имевших тяжелые последствия, являются нарушения режима скорости, Дорожная полиция с 8-го февраля запускает в действие мобильный радар скорости, снабженный фотокамерой. Просим всех водителей соблюдать правила дорожного движения на всех участках дорог - вне зависимости от наличия на данном отрезке специальных технических средств,  или проведения контроля сотрудниками ДПС», - сказано в сообщении.


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