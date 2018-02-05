Владельцы iPhone X пожаловались на проблемы с приемом входящих звонков

Владельцы флагманской модели смартфона Apple iPhone X массово жалуются на проблемы с приемом входящих звонков. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет газета Financial Times.

Сотни пользователей на различных форумах утверждают, что дисплей устройства не отображает информацию о входящем вызове в течение нескольких секунд, несмотря на то, что звуковой сигнал идет. Это не дает пользователю возможности нажать на виртуальную кнопку, что необходимо для ответа на вызов.

Apple сообщила, что изучает сообщения о возникающей проблеме.

Согласно оценкам аналитической компании Canalys, в четвертом квартале 2017 года Apple продала 29 млн iPhone X, устройство стало самым популярным смартфоном в предрождественский период. Сама Apple заявила о том, что iPhone X является самой активно продаваемой моделью iPhone.