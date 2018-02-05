Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Никосу Анастасиадису

Президент Армении Серж Саргсян направил сегодня, 5 февраля, поздравительное послание Никосу Анастасиадису по случаю переизбрания на пост президента Республики Кипр, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в деле осуществления высокой миссии президента. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

«Армения придает большое значение продолжительному укреплению армяно-кипрских межгосударственных отношений, основанных на идентичных ценностях и взаимных теплых связях наших народов, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Этому, безусловно, способствуют взаимные визиты высокого уровня и активный политический диалог, ставшие доброй традицией между нашими странами. Уверен, что мы продолжим работать в том же духе и продвигать взаимовыгодное сотрудничество – в интересах наших стран и народов», – говорится в послании президента Армении.