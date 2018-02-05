ВОЗ назвала алкоголь причиной семи видов рака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала предупреждение о связи между употреблением алкоголя и рядом онкологических заболеваний, приуроченное ко Всемирному дню борьбы против рака, отмечаемому 4 февраля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отметили в ВОЗ, ранее учеными было установлено, что спиртные напитки могут вызывать как минимум семь видов рака: рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла.

ВОЗ указывает, что главным канцерогеном в алкоголе является этанол, который повреждает клетки организма и повышает риск злокачественного перерождения. Одновременное употребление алкоголя и табака повышает риск онкологических заболеваний в несколько раз, подчеркивают в ВОЗ.

В организации также связали рост вероятности возникновения рака с количеством выпитого спиртного. Так, риск рака молочной железы у женщины повышается на 50%, если она выпивает четыре бокала вина в день, и на 130%, если она выпивает восемь бокалов в день.

ВОЗ отмечает низкую осведомленность людей о связи спиртных напитков и рака. Так, проведенное ранее британскими учеными исследования показало, что о такой зависимости знают только 13% респондентов.