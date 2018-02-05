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Алиев назначил в Азербайджане внеочередные президентские выборы


Президент Азербайджана Алиев подписал указ, которым назначил в Азербайджане внеочередные президентские выборы.  Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  Trend. Внеочередные  президентские выборы в Азербайджане состоятся 11-го апреля 2018 года.

В 2018 году исполняется его президентский срок, и выборы должны были состояться  17-го октября. Алиев вновь стал кандидатом от правящей партии «Ени Азербайджан». Причина проведения внеочередных президентских выборов пока неизвестна.

ЦИК Азербайджана получил задание организовать внеочередные президентские выборы в соответствии с Избирательным кодексом.


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