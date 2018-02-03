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Президент посетил Национальный онкоцентр, а также ознакомился с ходом развития гостиничной сферы Еревана


Сегодня, накануне дня  борьбы  с раком, президент Серж Саргсян посетил Национальный онкоцентр имени Фанарджяна. Глава государства осмотрел общее и детское  отделения химиотерапии, ознакомился  с  проведенной  работой по совершенствованию условий для  оказания  квалифицированной помощи.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президенту представили системные преобразования  и новации, направленные на организации быстрой  и эффективной  работы.

Директор центра Армен Тананян представил президенту  основные  направления научно-клинической деятельности онкоцентра, условия содержания, планы  на 2018 год.

Серж Саргсян отметил важность высококачественной  работы в сфере медицинских услуг, выразив  готовность содействовать дальнейшим планам центра. 

Сегодня президент посетил также «Ибис Ереван Кентрон» и «Голден Пэлас Бутик Отель», ознакомился с проведенной работой, инвестициями и качеством предоставляемых услуг.

Отель «Ибис Ереван Кентрон», входящий  в известную мире сеть «Ибис», удовлетворяет самым строгим  требованиям, является одним из крупнейших в  Армении (255 номеров). 

В «Голден Пэлас Бутик Отель» президенту представили работу, которую отель начал в январе 2018г. Каждый номер отеля оснащен стильной и оригинальной  мебелью, современным оборудованием, высоким качеством услуг. Кредитные и иные инвестиции отеля  составили сумму, эквивалентную 15 млн долларов.




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