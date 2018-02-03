Президент посетил Национальный онкоцентр, а также ознакомился с ходом развития гостиничной сферы Еревана

Сегодня, накануне дня борьбы с раком, президент Серж Саргсян посетил Национальный онкоцентр имени Фанарджяна. Глава государства осмотрел общее и детское отделения химиотерапии, ознакомился с проведенной работой по совершенствованию условий для оказания квалифицированной помощи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президенту представили системные преобразования и новации, направленные на организации быстрой и эффективной работы.

Директор центра Армен Тананян представил президенту основные направления научно-клинической деятельности онкоцентра, условия содержания, планы на 2018 год.

Серж Саргсян отметил важность высококачественной работы в сфере медицинских услуг, выразив готовность содействовать дальнейшим планам центра.

Сегодня президент посетил также «Ибис Ереван Кентрон» и «Голден Пэлас Бутик Отель», ознакомился с проведенной работой, инвестициями и качеством предоставляемых услуг.

Отель «Ибис Ереван Кентрон», входящий в известную мире сеть «Ибис», удовлетворяет самым строгим требованиям, является одним из крупнейших в Армении (255 номеров).

В «Голден Пэлас Бутик Отель» президенту представили работу, которую отель начал в январе 2018г. Каждый номер отеля оснащен стильной и оригинальной мебелью, современным оборудованием, высоким качеством услуг. Кредитные и иные инвестиции отеля составили сумму, эквивалентную 15 млн долларов.