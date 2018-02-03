Выставки, лекции, концерты – по случаю 100-летия независимости Первой республики Армения и майских сражений во Франции намечено множество мероприятий.

На пресс-конференции в Арменпресс, сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции МурадПапазян отметил, что мероприятия охватят многие города Франции.

«Это хороший повод для информационной работы, чтобы мировая общественность была информирована об этих важнейших страницах нашей истории – о том, как после геноцида 1915г. армянский народ смог построить свою государственность. Я уверен, что об этом периоде истории мало знают даже граждане Армении», - сказал Папазян.

Он сообщил, что они примут активное участие и в мероприятиях в Армении. По случаю майских праздников Франция направит в Армению представительную делегацию во главе с председателем Национального собрания.