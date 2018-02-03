ВС Ирака объявили о начале операции против ИГИЛ у границы с Саудовской Аравией

Иракская армия начала операцию по зачистке пустыни у границы с Саудовской Аравии от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил командующий ВС в западной провинции Анбар генерал-майор Махмуд аль-Фаляхи.

"Подразделения армии, полиции и племенного ополчения суннитов, а также пограничные войска при поддержке ВВС страны и международной коалиции начали сегодня утром масштабную операцию по зачистке пустыни Анбар у границы с Саудовской Аравией", — сообщил военачальник.Он отметил, что целью военных действий станут остающиеся в пустыне убежища террористов.

Премьер Ирака аль-Абади10 декабря заявил об окончательном уничтожении ИГ.