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Роберт Арзуманян тренируется в «Бананце»


Экс-защитник национальной  сборной  Армении Роберт Арзуманян тренируется в «Бананце».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба «Бананц». Другой  информации пока не  сообщается. До этого Арзуманян играл также в составе  действующего чемпиона Армении – ереванского «Алашкерта».

В составе национальной  сборной Роберт Арзуманян сыграл 74 матча и забил 5 голов.

Последним клубом Роберта Арзуманяна был карагандинский «Шахтер».




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