Экс-защитник национальной сборной Армении Роберт Арзуманян тренируется в «Бананце».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба «Бананц». Другой информации пока не сообщается. До этого Арзуманян играл также в составе действующего чемпиона Армении – ереванского «Алашкерта».

В составе национальной сборной Роберт Арзуманян сыграл 74 матча и забил 5 голов.

Последним клубом Роберта Арзуманяна был карагандинский «Шахтер».