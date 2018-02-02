Председатель Национального Собрания Армении принял новоназначенного посла Соединенных Штатов Мексики

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 2 февраля принял новоназначенного посла Соединенных Штатов Мексики в Армении (резиденция в Москве) Норму Пенсадо Морено.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Ара Баблоян поздравил посла с назначением и выразил надежду на то, что она сможет углубить армяно-мексиканскую дружбу.

По словам спикера парламента, у двух стран есть теплые и дружеские отношения, независимо от расстояния между странами. Баблоян подчеркнул важность шагов, направленных на углубление межпарламентских отношений, особо отметив работу действующих в обоих парламентах групп дружбы.

Ара Баблоян высоко оценил сбалансированную позицию Мексики в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Карабахский вопрос должен решаться исключительно мирным путем под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Демократия - наше единственное оружие. Такие вопросы не должны решаться силой», - сказал спикер Национального Собрания.

Он коснулся недавнего визита мексиканских парламентариев в Армению и Арцах, подчеркнув важность взаимных визитов.

Поблагодарив за прием, посол подчеркнула важность углубления дружественных отношений между Мексикой и Арменией, подчеркнув роль межпарламентских отношений в этом контексте. «Парламентская дипломатия является ключевым компонентом традиционной дипломатии, и мы высоко оцениваем взаимные визиты мексиканских и армянских парламентариев», - сказала Норма Пенсадо Морено.

Посол заверила, что после предстоящих парламентских выборов в Мексике парламентская группа дружбы будет восстановлена и будет проводить продуктивную деятельность.