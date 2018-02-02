Президент Армении провел совещание с членами Комиссии по регулированию общественных услуг

Президент Армении Серж Саргсян 2 февраля провел совещание с членами Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ)

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в начале встречи Серж Саргсян отметил, что совещание связано с тем, что в результате конституционных изменений КРОУ становится автономным органом, в отношении которого уже принят новый закон, статус Комиссии и предъявленные требования его членам изменились. Президент поинтересовался у участников встречи, какие проблемы возникли в этот период, как изменения повлияли на текущую деятельность Комиссии и что необходимо сделать для дальнейшего повышения качества предоставляемых услуг.

Председатель КРОУ Роберт Назарян представил работы последних лет и основные направлениями деятельности на 2018 год.

В частности, он представил работы Комиссии в 2016-2017 годы, направленные на совершенствование законодательной базы, постепенную либерализацию энергетического рынка, развитие межгосударственной торговли, совершенствование механизмов регулирования, обсуждение тарифной политики, инвестиционных программ, а также деятельность по сотрудничеству с Республикой Арцах и международному сотрудничеству.

Роберт Назарян также представил работы по совершенствованию механизмов регулирования в области энергетики, водных и электронных коммуникаций и тарифной политики.

В конце совещания президент Серж Саргсян отметил, что участие Армении в различных интеграционных процессах придает новый импульс и качество деятельности хозяйствующих субъектов, занятых в сфере общественных услуг, и поручил Комиссии отреагировать на программы, направленные на экономическое развитие и прогресс Армении. Президент призвал не довольствоваться достигнутым и продолжать приобретать лучший международный опыт, всегда совершенствоваться и согласовывать инструменты и механизмы регулирования общественных услуг с современными требованиями.

Президент подчеркнул необходимость уточнения правового поля взаимоотношений регулирующих компаний, повышения уровня защиты интересов потребителей и их непосредственного участия в процессе регулирования.

Серж Саргсян также подчеркнул важность того, чтобы Комиссия стала наиболее узнаваемой для общественности, укрепив доверие к структуре.