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Депутат сирийского парламента Нора Арисян включена в состав Конституционной комиссии


Депутат сирийского парламента армянского происхождения Нора Арисян считает встречу в Сочи важным шагом. Она принимала в ней участие в качестве председателя парламентской группы дружбы Сирия-Армения. «По моему, сочинское собрание является важным шагом. Эта встреча показала, что все политические процессы в Сирии начинаются и завершаются сирийскими властями, без внешнего вмешательства»,- сказала она в беседе с «Арменпресс».

Она сообщила, что по итогам сочинской встречи была сформирована комиссия по обсуждению Конституции, в составе 150 человек, в которую входит и она.

Участники однодневного Конгресса сирийского национального диалога, закрывшегося в Сочи во вторник поздно вечером, договорились начать работу по пересмотру конституции страны с тем, чтобы подготовить юридическую основу послевоенного устройства страны, и обратились к миру с просьбой помочь восстановлению Сирии, разрушенной семилетней гражданской войной.

Кроме того, в совместном заявлении по итогам конгресса его участники подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, борьбе с терроризмом и религиозным фанатизмом. Участники также высказались за создание единой армии и за проведение свободных выборов, которые должны определить будущее страны.

По итогам конгресса его участники договорились сформировать конституционную комиссию, список кандидатов утвержден в составе 150 человек (100 человек от правительства с учетом внутренней умеренной оппозиции и 50 от внешней оппозиции), которая совместно со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стеффаном де Мистурой начнет готовить предложения для конституции страны.




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