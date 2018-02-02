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Министр культуры Армении Армен Амирян едет в Арцах


Министр культуры Армении Армен Амирян 3 февраля с двухдневным рабочим визитом отбудет в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), где Армения и Арцах подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере сохранения историко-культурного наследия.

 Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры РА.

В рамках визита с Министерством культуры, по делам молодежи и туризма Арцаха будет подписан меморандум – о сотрудничестве в сфере сохранения историко-культурного наследия.

С министром культуры, по делам молодежи и туризма Арцаха Сергеем Шахвердяном Армен Амирян обсудит также возможности расширения ряда мероприятий в рамках программы «Горис – культурная столица СНГ» в Арцахе. 


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