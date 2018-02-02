Левон Аронян стал победителем шахматного турнира Tradewise Chess Festival

Лидер армянских шахматистов, гроссмейстер Левон Аронян стал победителем международного шахматного турнира Tradewise Chess Festival, который в эти дни проходил на Гибралтаре.

Как передает «Арменпресс», победитель определился в результате тай-брейка, соперником Ароняна был Максим Вашье-Лаграв. Первые 3 партии закончились ничьями, в четвертой победил Аронян.

В турнире по швейцарской системе (10 туров) участвуют 274 шахматиста из 50-и стран, 92 из которых — гроссмейстеры. У Арнояна — самый высокий рейтинг на турнире.

Оппонентами Ароняна выступили и продолжают выступать известные шахматисты, в том числе занимающий пятую строчку в рейтинге ФИДЕ Максим Вашье-Лаграв (Франция), а также Хикару Накамура (США), Давид Навара (Чехия), Пентала Харикришна (Индия), Никита Витюгов (Россия), Василий Иванчук (Украина) и другие.

Победитель турнира заработает 25 тысяч фунтов стерлингов.