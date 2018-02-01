Время в Ереване: 11:07:36,   2 Февраль

Министр сельского хозяйства доложил президенту Армении о выполненной в 2017г. работе и планах на 2018г.


В ходе рабочей встречи с президентом Республики Армения министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян 1 февраля доложил о деятельности структуры в 2017 году, реализованных программах, намеченных на 2018 год мероприятиях, а также о ходе выполнения поручений, данных президентом Республики. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, министр представил доклад, проинформировав также, что сейчас министерство разрабатывает стратегию развития сельского хозяйства.




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