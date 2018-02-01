По данным Комиссии по военнопленным, заложникам и пропавшим без вести лицам в Армении количество пропавших без вести лиц в Арцахской войне составляет около 300 человек.

Как сообщает Арменпресс, глава рабочей группы комиссии Армен Каприелян заверяет, что в апрельской войне 2016 года нет пропавших без вести.

В то же время, по данным Международного комитета Красного Креста (МККК) 2015 года, около 400 человек пропали без вести в Армении во время арцахской войны.

Армен Каприелян отметил, что причина разницы в данных Комиссии и МККК в том, что подходы этих структур несколько отличаются друг от друга. Списки МККК были сформированы позднее. После войны многие семьи пропавших без вести в Арцахе л-дей переехали в Армению на постоянное жительство. Международный комитет Красного Креста сделал эти списки главным образом в результате бесед с семьями.

», - пояснил Армен Каприлян.