Количество пропавших без вести лиц в Арцахской войне составляет около 300 человек
По данным Комиссии по военнопленным, заложникам и пропавшим без вести лицам в Армении количество пропавших без вести лиц в Арцахской войне составляет около 300 человек.
Как сообщает Арменпресс, глава рабочей группы комиссии Армен Каприелян заверяет, что в апрельской войне 2016 года нет пропавших без вести.
В то же время, по данным Международного комитета Красного Креста (МККК) 2015 года, около 400 человек пропали без вести в Армении во время арцахской войны.
Армен Каприелян отметил, что причина разницы в данных Комиссии и МККК в том, что подходы этих структур несколько отличаются друг от друга. Списки МККК были сформированы позднее. После войны многие семьи пропавших без вести в Арцахе л-дей переехали в Армению на постоянное жительство. Международный комитет Красного Креста сделал эти списки главным образом в результате бесед с семьями.«Фактически, они собрали информацию в результате бесед с семьями, проживающими в Республике Армения, которые жили в Арцахе во время войны. Это основная причина разницы в данных», - пояснил Армен Каприлян.