Армения и Азербайджан близки к соглашению вокруг увеличения количества наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения: Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает, что то, о чем условились министры иностранных дел Армении и Азербайджана и что было активно поддержано сопредседателями Минской группы и представителями ОБСЕ, будет реализовано. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, об этом Лавров сказал в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии, действующим председателем ОБСЕ Анджелино Альфано.

Лавров подчеркнул, что еще в начале 2010 г. шли переговоры о том, чтобы укреплять меры доверия в этой зоне. «Но конкретно в апреле 2016 г., после известного инцидента на линии соприкосновения, в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана при участии министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В июне 2016 г. прошла трехсторонняя встреча президентов Армении, Азербайджана и России в Санкт-Петербурге также с участием сопредседателей. На этой встрече была достигнута договорённость - в качестве конкретного шага по укреплению доверия добавить буквально несколько человек (шесть-семь) в качестве дополнительных наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения. С тех пор эта работа велась, и, по-моему, сейчас стороны близки к согласованию конкретных параметров реализации этой договоренности», - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что любые процессы урегулирования любых конфликтов, будь то в Карабахе, в Донбассе, должны включать в себя параллельные синхронизированные всеобъемлющие движения, которые включали бы шаги по укреплению безопасности и шаги по политическому урегулированию.

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