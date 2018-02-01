Президент Республики Арцах провел совещание с участием руководителей райадминистраций и мэра Степанакерта
16:17, 1 Февраль, 2018
Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 1 февраля провел рабочее совещание с участием руководителей райадминистраций и мэра Степанакерта.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, были обсуждены вопросы, касающиеся хода проводимых в районах и столице работ. Особое внимание было уделено сферам сельского хозяйства, строительства и социального обеспечения.
БАко Саакян дал конкретные поручения по надлежащему выполнению работ.
В совещании приняли участие государственный министр Араик Арутюнян, другие должностные лица.