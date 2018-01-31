Снимок обнаженных сестер Хадид вызвал острую критику в социальных сетях

Фотография моделей Джиджи и Беллы Хадид для мартовского номера британского журнала Vogue вызвала острую критику в социальных сетях. Снимок, на котором сестры запечатлены обнаженными со сплетенными ногами, пользователи интернета назвали жутким, гадким и вызывающим беспокойство, как передает Арменпресс, об этом сообщает Fox News.

Фото было опубликовано 30 января в Twitter-аккаунте британского Vogue.

Юзеры отметили, что такая поза сестер ассоциируется с инцестом. Некоторые обратили внимание, что лицо Беллы на фотографии практически неузнаваемо, и упрекнули сотрудников журнала в использовании Photoshop.

Белла и Джиджи Хадид — дочери бывшей голландской модели Иоланды Хадид. Джиджи, родившаяся в 1995 году, старше своей сестры всего на 18 месяцев.