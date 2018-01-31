В борьбе в тендере на строительство солнечной фотовольтной станции Масрик-1 принимают участие 10 международных организаций

Законодательство Армении в области энергетики является, вероятно, самым благоприятным в мире, и готово урегулировать все те вопросы, которые смогли бы затруднить строительство солнечной фотовольтной станции Масрик-1, мощностью в 55 Мегаватт. Как передает «Арменпресс», об этом заявил замминистра энергетики Армении Айк Арутюнян во время предконкурсной конференции строительства солнечной фотовольтной станции Масрик-1, которая должна быть построена в Гегаркунике.

Целью данного мероприятия является дать ответы на все те вопросы, которые волнуют принимающие в конкурсе организации. «Этот конкурс уникален тем, что победит та организация, которая предложит самый низкий тариф для продуцируемой электроэнергии. Конкурс был объявлен в апреле прошлого года, состоялась предварительная квалификация участников. Участие принимали свыше 60 организаций, среди которых отобрали 10 лучших, здесь находятся представители всех их. Есть компании из Кореи, Китая, Индии, ЕС, США»,- заявил замминистра энергетики Армении Айк Арутюнян.

Среди участников конкурса нет армянских организаций, поскольку условия этапа предварительной квалификации были очень строгими: учитывались опыт в подобном строительстве, финансовое положение и пр.

«Для нас очень важно, чтобы победитель смог построить станцию. Часто бывает, что предварительная квалификация проводится неверно, и избираются компании, которые, хотя и предлагают самые низкие цены, однако не в состоянии осуществить проект, в результате государство теряет время»,- заявил замминистра энергетики Армении Айк Арутюнян.

По его словам, для проведения ко курса подготовлен пакет документов объемом в 400 страниц, разработано 3 новых больших документа: договор о поддержке со стороны правительства Армении, договор об условиях покупки электроэнергии, третий – условия покупки лицензии. Все эти документы могут быть использованы в дальнейшем как типовые.

Как уже сказано, победит та организация, которая предложит самый низкий тариф для продуцируемой электроэнергии, и она сразу же начнет строительство. В случае невыполнения условий договоров, компания будет обложена крупныи штрафами.