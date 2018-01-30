Президент видит необходимость в пересмотре стратегии национальной безопасности Армении

На встрече с руководством министерства иностранных дел в Ереване президент Армении Серж Саргсян особо выделил среднесрочное и долгосрочное планирование во внешней политике и разработку соответствующей политики.

«Я считаю, что настало время пересмотреть и модернизировать стратегию национальной безопасности Армении. Не случайно я выдвигаю эту идею именно в министерстве иностранных дел. Основные проблемы национальной безопасности Армении в основном или, правильнее, напрямую связаны с нашей внешней средой. Я ожидаю, что министерство иностранных дел сыграет ощутимую роль во всем процессе пересмотра этого документа», - как сообщает Арменпресс, сказал президент.

Саргсян отметил, что министерство собрало необходимые знания, опыт и, самое главное, инструменты для представления действительно принципиальных и всеобъемлющих предложений.

«Но вы дипломаты и очень хорошо понимаете, что для того, чтобы иметь такой фундаментальный и долгосрочный документ, необходимы определенные условия, а при создании такого документа необходима четкость», - сказал он.