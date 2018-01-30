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Стартовала встреча Армена Саргсяна с учеными


В Академии наук Армении стартовала встреча кандидата в президенты Армении от РПА Армена Саргсяна с учеными. До начала встречи состоялась его короткая беседа с журналистами.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами он рассказал о прошедших накануне встречах с предствителями РПА и ее коалиционного союзника АРФД,

«Вчерашние встречи были очень интересными и эффективными. Мои встречи продолжаются, это содержательные, рабочие встречи»,- сказал он.

На вопрос одного из журналистов о том, насколько он сориентировался в сделанном ему от имени РПА предложении, Армен Саргсян снова попросил время на обдумывание, попросил позволить ему завершить все запланированные встречи, после чего пообещал ответить на все вопросы.


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