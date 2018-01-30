Президент США Дональд Трамп во вторник вечером выступит со своим первым обращением к американскому конгрессу "О положении страны", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как ожидается, Трамп затронет вопросы экономики, иммиграции, инфраструктуры, безопасности и торговли.

По традиции обращение президента "О положении страны" считается главной речью американского президента в течение года. В нем глава государства отчитывается перед законодателями о проделанной работе и расставляет приоритеты на следующий год.

В главном зале заседаний на Капитолийском холме по протоколу собирается вся политическая элита США – вице-президент, сенаторы, члены палаты представителей и другие. Исключение делается для одного из министров, который должен будет обеспечить преемственность власти в случае некоей "катастрофической атаки": он обычно следит за речью из "безопасного места", о котором не сообщается.

Начало речи, которую транслируют все ведущие новостные телеканалы США, планируется на 21.00 по местному времени (05.00 утра мск среды).

Сразу после выступления представители оппозиционной партии (в данном случае демократы) выступают с собственным обращением в ответ на речь президента.