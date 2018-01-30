В Арцахе в строительство беспримерного водохранилища будут вложены иностранные инвестиции

В Арцахе ведется строительство нескольких беспримерных водохранилищ, параллельно развитию гидроэнергетики. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь госминистра Арцаха Артак Бегларян.

«Годы назад было начато строительство водохранилища в Кашатахе, объемом в 12 млн кубометров, на основе которого будет действовать ГЭС мощностью в 5.95 МВт. Кроме того, водохранилище в Кашатахе послужит также рыбоводству и орошению. Собственником является иностранный инвестор, который вложил в этот проект десятки миллионов долларов»,- сказал Бегларян.

Несколько дней назад госминистр Араик Арутюнян заявил, что на участке Сарсанг-Матахис будет осуществлено 4 проекта: будут строиться водохранилища, которые послужат развитию гидроэнергетики, рыбоводства и оросительной системы. Общая стоимость проектов – около 100 млн долларов, основная часть будет вложена иностранными инвесторами.