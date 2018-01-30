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Радиопередача клуба «Арсенал» была посвящена Генриху Мхитаряну


Состоялась сетевая радиопередача клуба «Арсенал», которая  была посвящена Генриху Мхитаряну.

Как передает «Арменпресс», во время передачи  «The Arsenal Weekly Podcast» о Генрихе высказался защитник «Арсенала» и игрок сборной Германии Пер Мертезакер, который похвали капитана сборной Армении.

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян официально стал игроком лондонского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт английского клуба, с 29-летним армянским полузащитником подписан долгосрочный контракт.

В рамках этой сделки чилийский форвард Алексис Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».


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