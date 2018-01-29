Россия играет стабилизирующую роль в обеспечении региональной безопасности: глава МИД Армении
16:28, 29 Январь, 2018
Армения делает все возможное, чтобы сохранить военный баланс, используя в том числе возможности, которые вытекают из союзнических отношений с Россией. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Эдвард Налбандян в ответ на вопрос, как он относится к поставкам российского оружия в Азербайджан.
Он отметил, что известно, по каким причинам Азербайджан манипулирует этим вопросом с особыми акцентами.«В 2010 году был подписан так называемый пятый протокол, приложенный к соглашению о присутствии российской базы в Армении. Этим протоколом в основной документ были внесены некоторые изменения, которые связаны с тем, что вместе с вооруженными силами Армении Россия обязана взять на себя роль гаранта нашей безопасности и обязательства по предоставлению Армении современного оружия и боеприпасов», - сказал глава МИД, подчеркнув, что очевидно, что Россия играет стабилизирующую роль в обеспечении безопасности не только как член Минской группы ОБСЕ, но и как важный региональный фактор.