Россия играет стабилизирующую роль в обеспечении региональной безопасности: глава МИД Армении

Армения делает все возможное, чтобы сохранить военный баланс, используя в том числе возможности, которые вытекают из союзнических отношений с Россией. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Эдвард Налбандян в ответ на вопрос, как он относится к поставкам российского оружия в Азербайджан.

Он отметил, что известно, по каким причинам Азербайджан манипулирует этим вопросом с особыми акцентами.

», - сказал глава МИД, подчеркнув, что очевидно, что Россия играет стабилизирующую роль в обеспечении безопасности не только как член Минской группы ОБСЕ, но и как важный региональный фактор.