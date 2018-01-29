Назначение Рубена Садояна стало драйвером для Армяно-грузинских отношений։ эксперт по вопросам Грузии

Накануне в Тбилиси состоялся дипломатический прием посвященный 26-летию образования вооруженных сил Армении. На приеме, который был организован Посольством РА в Грузии присутствовали министр обороны Грузии Леван Изория, первый замминистра Лела Чиковани, начальник Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая, начальники управлений и служб МО и Генштаба ВС, должностные лица МИД Грузии, представители аккредитованного в Грузии дипломатического и военно-дипломатического корпуса, военные эксперты, депутаты парламента Грузии армянской национальности, представители духовенства и общественных организаций армянской общины Грузии. Об активизации армяно-грузинских отношений последних нескольких месяцев и важности прошедшего мероприятия, корреспонденту «Арменпресс» рассказал политолог, эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян.

"Действительно, армяно-грузинские отношения последних нескольких месяцев можно охарактеризовать как достаточно активные и динамичные. Недавний визит президента Армении Сержа Саргсяна в Грузию, наравне с ождаемым визитом в Ереван премьер-министра Грузии, в некотором смысле перезагрузят наши межгосударственные контакты и потенциально дадут им новую энергетику. Еще одним драйвером армяно-грузинских отношений стало назначение нового посла РА в Грузии г-на Рубена Садояна. Первые месяцы его работы были насыщенными и активными. Это дает мне полное основание полагать, что 2018 год станет важным для дальнейшего развития и углубления наших межгосударственных отношений".

"Что же касается дипломатического приема, то он прошел на высоком уровне и был беспецедентным по участию руководства МО и ВС Грузии. Уверен, что пособствовали этому, как активная работа диппредставительства во главе с Садояном, так и работа аппарата военного атташе. Не исключаю, что присутствие минситра Левана Изория и руководства МО и ВС страны может быть также оценкой активной работы действующего посла. То, что глава минобороны страны лично был на приеме можно также оценить как посыл официального Тбилиси о том, что Грузия продолжает политику внешнеполитической диверсификации. Тбилиси этим еще раз подчеркнул, что для него взаимоотношения с Арменией не менее важны в контексте региональной политики страны".