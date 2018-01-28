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Отечество сильно настолько, насколько сильно желание каждого защитить его – Ара Баблоян


По случаю годовщины  ВС Армении председатель НС РА Ара Баблоян  выступил с посланием.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата НС РА, в  послании говорится:

«Уважаемые  соотечественники,

Сердечно поздравляю всех нас с Днем армии, с этим  праздником патриотизма и мужества.

Сегодня мы  с особой  признательностью чтим тех, кто защищал и защищает мир, свободу и независимость, кто достойно выполняет воинский долг, кто верен присяге  и своей  совести. Сегодня  мы  склоняем головы перед  памятью тех, кто не раздумывая пожертвовал жизнью  во имя безопасной и надежной родины.

Мои поздравления прежде всего адресованы нашим солдатам и офицерам, и в первую очередь тем, кто стоит на передовой, неся боевую вахту, а также их родителям и родным. 

Хочу  поздравить наших ветеранов – Отечественной  войны, Арцахской войны, от ополченца до отставного военного. Наша армия – это сочетание тесной связи, опыта и достоинства поколений.

Дорогие  соотечественники, родина, тем более государственность – не могут существовать без достойной защиты. Отечество сильно настолько, насколько сильно желание  каждого  защитить его. Мы можем смело смотреть в будущее, ибо у  нас есть боеспособная армия,  преданный своей родине  и своей семьехрабрый солдат, благодаря которому  мы  живем в условиях мира  и безопасности, кто обеспечивает победу на поле боя и покой – в тылу, кому мы  безмерно признательны  и благодарны.

Желаю всем и прежде всего солдатам, офицерам и выполняющим гражданскую службу  в ВС здоровья, мира и всех благ».




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