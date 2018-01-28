Отечество сильно настолько, насколько сильно желание каждого защитить его – Ара Баблоян

По случаю годовщины ВС Армении председатель НС РА Ара Баблоян выступил с посланием.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата НС РА, в послании говорится:

«Уважаемые соотечественники,

Сердечно поздравляю всех нас с Днем армии, с этим праздником патриотизма и мужества.

Сегодня мы с особой признательностью чтим тех, кто защищал и защищает мир, свободу и независимость, кто достойно выполняет воинский долг, кто верен присяге и своей совести. Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто не раздумывая пожертвовал жизнью во имя безопасной и надежной родины.

Мои поздравления прежде всего адресованы нашим солдатам и офицерам, и в первую очередь тем, кто стоит на передовой, неся боевую вахту, а также их родителям и родным.

Хочу поздравить наших ветеранов – Отечественной войны, Арцахской войны, от ополченца до отставного военного. Наша армия – это сочетание тесной связи, опыта и достоинства поколений.

Дорогие соотечественники, родина, тем более государственность – не могут существовать без достойной защиты. Отечество сильно настолько, насколько сильно желание каждого защитить его. Мы можем смело смотреть в будущее, ибо у нас есть боеспособная армия, преданный своей родине и своей семьехрабрый солдат, благодаря которому мы живем в условиях мира и безопасности, кто обеспечивает победу на поле боя и покой – в тылу, кому мы безмерно признательны и благодарны.

Желаю всем и прежде всего солдатам, офицерам и выполняющим гражданскую службу в ВС здоровья, мира и всех благ».