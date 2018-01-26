Президенту доложили о работах по подготовке трех крупных государственных мероприятий в 2018 году

В резиденции президента во главе с президентом Армении Сержем Саргсяном 26 января состоялось совещание, в ходе которого участники рассказали о подготовительных работах трех крупных государственных мероприятий, которые пройдут в Армении в 2018 году - саммите Франкофонии, 100-летии Первой Республики Армения и Майской героической битвы, 2800-летие Еревана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в докладах также был включен процесс осуществления поручений, данных президентом в ходе консультации 21 октября 2017 года.

В начале совещания президент отметил, что ожидает всестороннего обсуждения как организационных, так и конъюнктурных и финансово-экономических вопросов, поскольку для проведения событий осталось немного времени, и необходимо подойти к ним с большой ответственностью и строго следовать графику работ. По словам президента, надлежащее проведение таких масштабных государственных мероприятий с момента независимости станет для Армении уникальным экзаменом на зрелость.

заместитель председателя созданной указом президента межведомственной комиссии Эдвард Налбандян сообщил о подготовительных работах саммита Франкофонии (11-12 октября, Ереван), а также о мероприятиях, запланированных в рамках саммита.

Секретарь созданной указом президента межведомственной комиссии Ваге Степанян доложил о проделанной работе по подготовке мероприятий, посвященных 100-летию Первой Республики Армения и майским героическим сражениям, а также о шагах, предлагаемых программой мероприятий, посвященных празднику.

Мэр Еревана, заместитель председателя созданной указом президента межведомственной комиссии Тарон Маргарян представил план действий и график празднования 2800-летия Еревана (29-30 сентября), а также подготовительные работы.

Участвующие в совещании руководители заинтересованных министерств и ведомств со своей стороны сообщили об осуществлении процесса поручений, данных президентом в ходе предыдущего совещания.