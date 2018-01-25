Надо повышать эффективность миротворческого процесса вокруг Нагорного Карабаха: Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что надо повышать эффективность миротворческого процесса вокруг Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявила Захарова, отвечая на вопрос, намерена ли Россия в наступившем году сохранять и повышать свою активность в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

«Могу сказать, что надо повышать не активность, а эффективность. Думаю, этим все и займутся», - отметила Захарова.

Ранее стало известно, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано 1 февраля будет находиться с рабочим визитом в России, и в числе других вопросов на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудит вопросы нагорно-карабахского урегулирования.