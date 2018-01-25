США считают, что операция Турции в Сирии может иметь тяжелые последствия

Соединенные Штаты считают, что у Турции есть законные основания для обеспокоенности по поводу своей национальной безопасности, однако военная операция против курдских формирований на севере Сирии может иметь крайне негативные последствия в случае каких-то просчетов при ее проведении. Как сообщило агентство Bloomberg, об этом заявил в четверг помощник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт, сопровождающий главу американской администрации Дональда Трампа в поездке на Всемирный экономический форум в Давосе.

"Надеюсь, что НАТО не воюет там сама с собой, - подчеркнул он.

Помощник американского лидера напомнил, что Турция является членом Североатлантического альянса. В связи с этим Боссерт выразил надежду на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "сохраняет приверженность своим обязательствам и учитывает их, когда думает о последствиях своих решений", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



