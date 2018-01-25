По мнению руководителя делегации Армении в ПАСЕ, зампредседателя Национального Собрания Армении Арпине Ованнисян, выступление в ПАСЕ президента Армении Сержа Саргсяна встретило положительный отклик у евродепутатов.

«Сегодня уже ретроспективный взгляд на выступление в ПАСЕ президента Армении Сержа Саргсяна показывает, что это выступление, содержащиеся в нем посылы, мысли, представленные им соображения по поводу карабахского конфликта встретили положительный отклик у европейских коллег»,- сказал она.

Как передает «Арменпресс» с ее слов, в выступлении Сержа Саргсяна, и, особенно, в его ответах на вопросы, были расставлены важные акценты.

«Естественно, самым важным считаю то, что президент Армении Серж Саргсян представил то, как Армения смогла осуществить различные интеграционные процессы. Следует отметить позицию и взгляды президента С. Саргсяна относительно нового Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении и Евросоюза. Озвучивание данного вопроса, особенно с такой платформы, как ПАСЕ, говорит о том, что да – Армении удалось провести диверсифицированную внешнюю политику, РА смогла найти ту золотую середину между различными интеграционными процессами, что позволяет Армении сотрудничать как с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), так и с Евросоюзом (ЕС). Это было весьма важно, поскольку ровно 5 лет назад – 2 октября 2013 года – именно с этой трибуны выступил Серж Саргсян, и это случилось сразу через месяц после вступления РА в ЕАЭС, посему у представителей ПАСЕ появились сомнения, будто Армения склоняется с европейского пути»,- сйазала она.

Кроме того, важно и то, что президент Армении Серж Саргсян высказался о карабахском конфликте в контексте самообороны народа Арцаха. «В этом смысле я считаю важным и ответ президента на вопрос азербайджанского делегата»,- сказал она.

Как важный акцент, Арпине Ованнисян отметила часть речи президента, посященную реформам в Армении, борьбе с коррупцией, реформам в состеме правосудия и пр.

По ее словам, в речи президента содержались различные посылы, и все они были нацеленными в конкретные мишени.