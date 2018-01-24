Президент Армении Серж Саргсян прибыл в ПАСЕ
12:47, 24 Январь, 2018
Президент Армении Серж Саргсян, который находится с рабочим визитом в Страссбурге, прибыл в ПАСЕ, где его встретил новоизбранный председатель этой организации Микеле Николетти.
Как передает «Арменпресс», президент Армении Серж Саргсян принимает участие в зимней сессии ПАСЕ, где он выступит с речью и ответит на вопросы.Планируются также встречи президента Армении Сержа Саргсяна с Генсеком СЕ Тьорборном Ягландом, председателем ЕСПЧ Гидо Раймондом, председателем Венецианской комиссии Джанни Букикьо и новоизбранным председателем ПАСЕ Микеле Николетти.
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