Президент Армении Серж Саргсян прибыл в ПАСЕ

Президент Армении Серж Саргсян, который находится с рабочим визитом в Страссбурге, прибыл в ПАСЕ, где его встретил новоизбранный председатель этой организации Микеле Николетти.

Как передает «Арменпресс», президент Армении Серж Саргсян принимает участие в зимней сессии ПАСЕ, где он выступит с речью и ответит на вопросы.

Планируются также встречи президента Армении Сержа Саргсяна с Генсеком СЕ Тьорборном Ягландом, председателем ЕСПЧ Гидо Раймондом, председателем Венецианской комиссии Джанни Букикьо и новоизбранным председателем ПАСЕ Микеле Николетти.