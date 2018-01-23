Позиции Армении и Франции по жизненно важным вопросам почти совпадают: президент Армении

В рамках рабочего визита во Францию президент Армении Серж Саргсян 23 января встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, итоги встречи президенты Армении и Франции подвели на совместной пресс-конференции.

Президент Армении Серж Саргсян отметил:

«Благодарю вас, г-н Президент,

Уважаемые дамы и господа!

Наша первая встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном была действительно впечатляющей. Благодарю вас, г-н Президент, за открытый и искренний диалог и за теплый прием армянской делегации.

Всем известно, что история армянского и французского народов - это история дружбы, и у нас искренняя любовь и уважение к Франции и ее талантливым людям. Поэтому я хочу подтвердить приверженность Армении дальнейшему развитию, расширению и углублению двусторонних отношений в духе взаимного уважения и доверия.

Мы обсудили с президентом Макроном представляющие взаимный интерес многие вопросы, и я хотел бы с удовлетворением отметить, что наши позиции по жизненно важным вопросам почти совпадают, а по другим вопросам - очень близки. Кстати, я имею в виду как двустороннюю, так и международную повестку дня. Мы придерживаемся тех же принципов и живем с одной и той же системой ценностей. Исходя из этого, мы будем продолжать расширять армяно-французские привилегированные отношения и являющиеся их неотъемлемой частью политический диалог на высоком уровне, межпарламентские, децентрализованные, культурные и научно-образовательные связи, взаимную поддержку по важным и чувствительным вопросам.

Конечно, мы говорили о нагорно-карабахском конфликте, который, вероятно, является одним из наиболее чувствительных вопросов в нашем регионе. Я высоко оценил подходы Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование конфликта и установление безопасности, стабильности и сотрудничества в нашем регионе. Армения намерена продолжить переговоры при посредничестве сопредседателей. Известно, что народ Нагорного Карабаха борется за свободу и самоопределение, и такая борьба не может иметь неблагоприятного завершения.

В октябре в Армении пройдет 17-й саммит Международной организации Франкофонии - событие, которое занимает важное место в нашей двусторонней повестке дня. Для нас Франкофония - это не только структура, сформированная вокруг языка, а прежде всего она представляет собой смесь прогрессивных цивилизационных ценностей, которая сыграла особую роль в прогрессе человечества, носителем и частью которой являемся и мы.

Мы с большой ответственностью относимся к проведению этого саммита, и не пощадим усилий, чтобы добиться успеха. Я рад, что президент Макрон подтвердил свое участие в этом мероприятии, что является ключом к успеху саммита. И мы получили одобрение г-на Макрона провести бизнес-форум Франкофонии в рамках саммита, что, конечно же, придаст новый импульс армяно-французским экономическим отношениям. Благодарю вас, г-н Президент, за эту поддержку.

Мы договорились с моим коллегой держать двусторонние экономические связи в центре внимания. Продолжающиеся демократические реформы в Армении при поддержке наших европейских партнеров, включая ЕС, наша приверженность приближению экономики и законодательства к европейским стандартам, обеспечивают наиболее благоприятные условия для инвестиций в Армении. В этой связи я подтвердил президенту Макрону, что мы более чем заинтересованы в расширении уже существующего французского присутствия в нашей стране.

Я также хотел бы подчеркнуть тесные парламентские связи между нашими странами. Позже я встречусь с членами парламентской группы дружбы Армения-Франция. Группа, деятельность которой полностью соответствует своему названию. На протяжении многих лет парламентарии Франции не только способствовали установлению тесного армяно-французского межпарламентского сотрудничества, но и обогатили и активизировали повестку двусторонних межгосударственных отношений.

Разумеется, одной из ключевых тем нашего обсуждения было подписанное в ноябре 2017 года Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Это по-настоящему амбициозный документ, и велика роль Франции в его становлении. Еще раз я выразил благодарность за поддержку Армении в процессе развития отношений Армения-ЕС. Постоянная поддержка Франции в этом отношении действительно важна для Армении. Это соглашение, открывающее новые горизонты двусторонних отношений.

Завершая свою речь, я хочу еще раз пожелать моему коллеге, г-ну Макрону, всего самого доброго в его миссии руководить Францией и выразить уверенность, что во время его пребывания в должности президента Франция станет более процветающей, красивой и безопасной страной.

Благодарю вас, господин Президент, за очень хороший диалог и теплый прием.