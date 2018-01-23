Макрон ожидает, что возобновление диалога вокруг нагорно-карабахского урегулирования приведет к конкретным результатам

Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал встречи президентов Армении и Азербайджана в Женеве в октябре прошлого года и министров иностранных дел в январе текущего года в Кракове, выразив надежду на то, что возобновление диалога принесет конкретные результаты. Как сообщает Арменпресс, коснувшись карабахского конфликта после встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном, президент Франции подчеркнул важность решения проблемы.

«Это должен быть смелый компромисс. Я знаю, что пропагандировать мир очень трудно, я хочу, чтобы встречи давали конкретные результаты», - сказал президент Франции, положительно оценив каждую встречу, направленную на укрепление диалога.

Макрон также выразил надежду на то, что посреднические усилия Франции, России и США приведут к урегулированию конфликта.