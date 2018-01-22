В Париже откроется центр «Тумо»

На этой неделе мэр Парижа Энн Идальго посетит Ереван, чтобы обсудить сотрудничество между Парижем и Центром креативных технологий «Тумо», сообщает Арменпресс.

«В сентябре этого года мы собираемся открыть школу в Париже школу «Тумо» в Париже. Мы много обсуждали и говорили об этом», - сказала мэр Парижа на приеме в честь президента Армении Сержа Саргсяна.

Она заявила, что «Тумо» - уникальный опыт преподавания, который Париж собирается перенять у Еревана. «Мы совместно работали в этом направлении. Конечно, благодаря помощи Армении мы создадим эту школу в Париже для наших 12-18-летних подростков. Это уникальная возможность для нашей молодежи заниматься цифровой экономикой», - сказала мэр.

«Это больше, чем просто открытие школы в Париже. Это символ армяно-французской дружбы. Я очень рада, что Париж станет вторым городом в мире после Еревана, который создает такую возможность для своей молодежи», - заявила она.