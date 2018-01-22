Сейчас самое лучшее время, чтобы делать бизнес в Армении: Карен Карапетян

Сейчас самое лучшее время, чтобы делать бизнес в Армении: премьер-министр Армении Карен Карапетян рассказал, что Армения намерена создавать максимально комфортные условия для иностранных вложений и в какие именно проекты будет инвестировать российский бизнес в рамках дорожной карты «Клуба инвесторов Армении». Как передает «Арменпресс», об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости. Приводим текст этого интервью полностью.

- Какие преимущества Армения может предложить российским предпринимателям с учетом членства страны в ЕАЭС, режима торговых преференций с Евросоюзом и открывшейся СЭЗ «Мегри» с Ираном?

– Сегодня Армения имеет развивающуюся экономику, реагирующую на часто непредсказуемые мировые перемены. Окончательные данные по 2017 году будут опубликованы позднее в этом месяце, однако уже сейчас я могу с уверенностью сказать, что экономический рост будет больше, чем мы предполагали в 2016 году.

Что касается ЕАЭС, то ее логика для нас очень понятна и прагматична. Евразийский интеграционный проект расширил наши экономические границы, создав емкий, почти 180-миллионный рынок без таможенных границ. В рамках ЕАЭС интенсивно прорабатываются вопросы сотрудничества с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.

Благоприятный инвестиционный и бизнес-климат позволит Армении стать стартовой площадкой для российских предпринимателей для доступа на новые рынки.

У нас имеется льготный режим торговли с США, Канадой, Швейцарией, Норвегией и Японией, так называемый GSP. Также Армения является одной из 10 стран мира, пользующихся Всеобщей системой преференций GSP+ Евросоюза, которая позволяет экспортировать в ЕС на льготных условиях порядка 6400 наименований товаров, произведенных в нашей стране. С января 2018 года Армения стала членом системы REX. Это означает, что начиная с 2018 года организации, один раз регистрируясь в электронной системе, больше не будут обязаны для каждой партии товаров получать сертификаты происхождения и смогут экспортировать товары в ЕС, пользуясь не только нулевым тарифом таможенных пошлин, но также тратить меньше денег на сертификат.

В конце прошлого года на армяно-иранской границе в Мегри начала действовать свободная экономическая зона. И мы полагаем, что данная СЭЗ является хорошей площадкой для российского бизнеса и капитала, который имеет интерес в Иране. Мы очень открыты в этом плане и готовы сотрудничать не только на правах размещения российского капитала в свободной экономической зоне, но и совместного инвестиционного сотрудничества.

СЭЗ призвана способствовать росту объема экспорта и созданию новых рабочих мест, а также обеспечению устойчивого экономического развития путем интеграции прямых иностранных инвестиций и внедрения передовых технологий.

СЭЗ, будучи единственной в сухопутной зоне ЕАЭС-Иран, позволяет воспользоваться возможностями 80-миллионного иранского рынка, создавая основы для формирования совместных предприятий. Страны ЕАЭС, в том числе и российские предприниматели, могут воспользоваться возможностями свободной экономической зоны и экспортировать в Иран крупные партии товаров, а иранская сторона на льготных условиях экспортировать свои товары в ЕАЭС и другие страны. Армения, будучи членом ЕАЭС и имея льготные торговые режимы с ЕС, общую с Ираном границу, а также привлекательную инвестиционную и бизнес-среду, при наличии СЭЗ на границе с Ираном может представлять серьезный интерес для экспортоориентированных производств, для использования торговых и логистических возможностей Армении, обусловленных ее географическим положением.

– Есть ли у Армении потенциал наращивания экспорта сельхозпродукции в Россию? Видите ли вы проблемы в этой сфере? И как они сейчас решаются (сообщалось, что остаются вопросы по малому количеству пунктов пропуска на российско-грузинской границе для армянских грузов, идущих транзитом через Грузию)?

– Сфера сельского хозяйства находится в центре внимания нашего правительства, и у нас реализовывается целый ряд программ, направленных на создание современного, прибыльного и индустриального сельского хозяйства – это и создание новых интенсивных садов и теплиц, и переход к новой капельной системе орошения, и программы господдержки лизинга сельхозтехники, и кредиты на очень доступных условиях, и новая система противоградовой ракетной защиты, которая постепенно должна охватить всю территорию республики. Естественно, все это не может не отражаться и на экспорте нашей сельскохозяйственной продукции в Россию, который динамично растет.

Что касается проблем, то они в основном связаны с логистикой на Верхнем Ларсе. Это проблемы в основном технического характера, связанные с погодными условиями и сезонной нагрузкой. В настоящее время обсуждаются также альтернативные варианты логистики. Одновременно ведутся работы по повышению уровня представленности армянской продукции в различных выставках, которые также способствуют увеличению экспорта и появлению на новых рынках.

– В середине ноября российская ГК «Ташир» заявила о старте одной из крупнейших в истории страны инвестпрограмм на сумму один миллиард долларов, которые будут направлены в сферу энергетики. Ожидаете ли вы мультипликативного эффекта от этого проекта. Планируются ли в ближайшее время новые крупные инвестиции и в каких сферах?

– Действительно, 13 ноября в Ереване группа компаний «Ташир», компания «Электрические сети Армении» в рамках инициатив «Клуба инвесторов Армении» презентовали инвестиционную программу в сфере энергетики республики с общим объемом более одного миллиарда долларов США. В распределительные сети, входящие с 2015 года в актив группы компаний «Ташир», на реконструкцию текущей электроэнергетической инфраструктуры и внедрение автоматической системы коммерческого учета электроэнергии в ближайшие годы будут направлены инвестиции порядка 900 миллионов долларов США.

Еще одним инвестиционным проектом группы компаний «Ташир» в сфере энергетики Армении станет строительство Шнохской ГЭС. Инвестиции в проект составят порядка 200 миллионов долларов США.

Помимо вышеуказанного, реализуются крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство дорожного коридора «Север-Юг», строительство нового жилищного комплекса в столице, в процессе реализации проект по строительству нового этнического квартала «Ной» в Ереване, где, помимо жилого комплекса, будут расположены гостиницы, студии-мастерские живописи и национального промысла. Реализуется проект по восстановлению архитектурного заповедника «Кумайри» в исторической части города Гюмри. В процессе подготовки комплексные инвестиционные программы и по другим основным туристическим направлениям в нескольких регионах Армении. Крупные инвестиционные проекты стартовали в сферах горнодобывающей, а также легкой промышленности. В Армении день ото дня все большее распространение получает органическое и тепличное сельское хозяйство, производство которого имеет большой спрос. Как известно, Армения пользуется международным авторитетом в сферах плодоовощной обработки, консервирования, производства сушеных фруктов и соков, а местная вода и алкогольная продукция стала визитной карточкой Армении.

Мультипликативный эффект от всех этих проектов, естественно, будет проявляться постепенно и даст новый виток положительных социальных и экономических изменений, а также закрепит имидж Армении на международных площадках как страны, где комфортно жить, отдыхать и вести бизнес.

Вообще, должен сказать, что одна из наших основных целей – это создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса в стране, и с учетом всего вышесказанного, могу заверить, что сейчас самое лучшее время, чтобы делать бизнес в Армении.