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Граждан Армении, заблокированных на дороге в Грузии, нет – посольство


Граждан Армении, заблокированных на дороге в 40 км от Тбилиси, нет. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в  Грузии.

В СМИ распространяются слухи, согласно которым более 50 граждан  Армении в течение 3 дней заблокированы в 40 км от Тбилиси, дорога по неизвестным причинам закрыта.

Посольство  Армении в  Грузии опровергает эти слухи и сообщает: заблокированных на дороге граждан Армении нет, а все дороги из Тбилиси открыты  для  всех видов транспорта.

 

 




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