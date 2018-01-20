Граждан Армении, заблокированных на дороге в Грузии, нет – посольство

Граждан Армении, заблокированных на дороге в 40 км от Тбилиси, нет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Грузии.

В СМИ распространяются слухи, согласно которым более 50 граждан Армении в течение 3 дней заблокированы в 40 км от Тбилиси, дорога по неизвестным причинам закрыта.

Посольство Армении в Грузии опровергает эти слухи и сообщает: заблокированных на дороге граждан Армении нет, а все дороги из Тбилиси открыты для всех видов транспорта.