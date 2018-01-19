Политолог не ожидает активизации в переговорном процессе

Политолог Александр Искандарян не ожидает в ближайшее время активизации в переговорном процессе. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 19-го января. По его словам, в направлении урегулирования конфликта в ближайшее время серьезных шагов ожидать не стоит.

После провала Майдорфских переговоров Минская группа ОБСЕ занимается не урегулированием карабахского конфликта, а ее менеджментом. Действия МГ ОБСЕ – это всего лишь усилия по недопущению эскалации, насилия на границе. Двусторонние встречи являются продолжением этого процесса, заявил политолог Александр Искандарян.

Карабахский конфликт находится не в той стадии, когда такие изменения возможны. Позиции армянской и азербайджанской сторон очень далеки друг от друга. «Полагаю, что в ближайшие годы ситуация останется неизменной. Вместо активизации переговорного процесса Азербайджан активизирует пограничные действия», – сказал политолог Александр Искандарян.

Как сообщалось ранее, 18-го января в Кракове, по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Встреча началась в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, затем продолжилась с глазу на глаз.

Министр Налбандян призвал своего азербайджанского коллегу следовать призывам сопредседателей строго соблюдать режим прекращения огня, выполнить ранее достигнутые договоренности, подтвердить приверженность принципам урегулирования конфликта, предложенным сопредседателями, что может проложить путь для продвижения переговорного процесса. В соответствии с достигнутой между президентами на Женевском саммите договоренностью, министры иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседатели обсудили осуществление дополнительных шагов по снижению напряженности в зоне конфликта и возможности активизации переговорного процесса. Было достигнуто принципиальное соглашение о выполнении договоренности о расширении мониторинговых возможностей офиса личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик 17 января встретились с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и 18 января- с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Совместная встреча посредников с главами МИД двух стран состоялась 18-го января. По итогам встречи Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление. В заявлении сказано: «В ходе совещаний стороны и сопредседатели обменялись мнениями по основным вопросам, находящимся в настоящее время на столе переговоров. Сопредседатели также призвали к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс. Министры и сопредседатели констатировали относительное спокойствие на линии соприкосновения, и сопредседатели призвали стороны укрепить эту позитивную тенденцию.

Министры и посредники обсудили последующие шаги для содействия реализации соглашений, достигнутых на предыдущих саммитах по нагорно-карабахскому урегулированию.

Министры иностранных дел, в принципе, согласились с пересмотренным концептуальным документом сопредседателей по расширения офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ с целью его скорейшего завершения».

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили о своей заинтересованности обсудить в дальнейшем деятельность оценивающей с 2010 года миссии в пострадавших от конфликта зонах.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили о своем намерении посетить регион в начале февраля.