На заседании исполнительного органа РПА не обсуждался вопрос о кандидатуре премьер- министра Армении

На заседании исполнительного органа Республиканской партии Армении не обсуждался вопрос о кандидатуре премьер-министра Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Мы обсуждаем каждый вопрос в свое время. Мы рассмотрим вопрос кандидатуры премьер-министра до апреля или в начале апреля, поскольку этого требует наше законодательство», - сказал Шармазанов

Он уточнил, что до апреля парламент Армении должен избирать президента Республики Армения, пять членов Высшего судебного совета и внести серьезные изменения в Судебный кодекс.

«Нас ждет огромная законодательная работа для обеспечения плавного перехода к парламентской системе правления, и в первой половине апреля мы выберем нового премьер-министра Республики Армения», - заключил Эдуард Шармазанов.