Министр энергетики и природных ресурсов подал в отставку

Министр энергетики и природных ресурсов Армении Ашот Манукян подал в отставку. В беседе с «Арменпресс» эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Васак Тарпошян.

«Да, он подал заявление об отставке, однако продолжает работать. Сегодня он провел очередную встречу»,-сказал пресс-секретарь министра энергетики и природных ресурсов Армении Васак Тарпошян.

Ашот Манукян был назначен на должность министра энергетики и природных ресурсов Армении 6-го октября 2016 года.