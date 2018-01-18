Президенту Армении верительные грамоты вручил новоназначенный посол Нигерии в РА Ибрагим Хамзат

Президенту Армении Сержу Саргсяну сегодня, 18-го января, свои верительные грамоты вручил новоназначенный посол Федеративной Республики Нигерия в РА Ибрагим Хамзат (резиденция – в Тегеране). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Поздравив посла с назначением, президент Саргсян выразил надежду, что в ходе его миссии Армения и Нигерия, помимо сотрудничества в рамках международных структур, будут развивать также двусторонние отношения во всех представляющих обоюдный интерес сферах.

Собеседники выразили солидарность в том, что в современном мире географическая удаленность более не является препятствием для развития взаимодействия.

Президент С. Саргсян подчеркнул важность создания между странами необходимой договорно-правовой базы, а также проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

Посол Ибрагим Хамзат отметил, что Нигерия заинтересована в углублении отношений с Арменией особенно в экономической сфере. Посол также сообщил, что на данный момент Нигерия предпринимает активные шаги для диверсификации экономики.

Посол подчеркнул, что существует также заинтересованность в развитии взаимодействия, в частности, в сфере горнодобывающей промышленности, где Армения накопила значительный опыт, а также в сферах сельского хозяйства, здравоохранения и образования.

Новоназначенный посол заверил, что за время своего пребывания в этой должности не пожалеет усилий, способствуя таким образом укреплению отношений между Арменией и Нигерий.