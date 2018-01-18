Ара Баблоян направил соболезнование Али Ардеширу Лариджани
13:21, 18 Январь, 2018
Председатель НС Армении Ара Баблоян направил соболезнование Председателю Меджлиса ИРИ Али Ардеширу Лариджани. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.
“С неизбывной болью узнали о жертвах экипажа потерпевшего аварию и затонувшего в Восточно-Китайском море иранского танкера.
От имени Национального Собрания Республики Армения и лично себя выражаем наши глубокие соболезнования и поддержку Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Ирана, желая стойкости и терпения.Примите, Ваше Превосходительство, заверения в нашем глубоком уважении”,- сказано в соболезновании.