Ара Баблоян направил соболезнование Али Ардеширу Лариджани

Председатель НС Армении Ара Баблоян направил соболезнование Председателю Меджлиса ИРИ Али Ардеширу Лариджани. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

“С неизбывной болью узнали о жертвах экипажа потерпевшего аварию и затонувшего в Восточно-Китайском море иранского танкера.

От имени Национального Собрания Республики Армения и лично себя выражаем наши глубокие соболезнования и поддержку Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Ирана, желая стойкости и терпения.

Примите, Ваше Превосходительство, заверения в нашем глубоком уважении”,- сказано в соболезновании.