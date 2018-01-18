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Ара Баблоян направил соболезнование Али Ардеширу Лариджани


Председатель НС Армении Ара Баблоян направил   соболезнование Председателю Меджлиса ИРИ Али Ардеширу Лариджани. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

“С неизбывной болью узнали о жертвах экипажа потерпевшего аварию и затонувшего в Восточно-Китайском море иранского танкера.

От имени Национального Собрания Республики Армения и лично себя выражаем наши глубокие соболезнования и поддержку Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Ирана, желая стойкости и терпения.

Примите, Ваше Превосходительство, заверения в нашем глубоком уважении”,- сказано в соболезновании.


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