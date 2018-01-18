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В ДТП со смертельными последствиями в Сюнике военнослужащие не пострадали


В ДТП с участием автомобиля, перевозящего военнослужащих,  на дороге Сисиан-Шаки в Сюнике военнослужащие не пострадали. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.  

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на автодороге Сисиан-Шаки примерно в 09։28 столкнулись автомобили марок «ВАЗ 2107» и «Урал».

В результате ДТП А. О. и М. О., находящиеся в а/м «ВАЗ 2107», скончались, а Э.О. доставлена в медцентр Сисиана, где ее состояние оценено как стабильно тяжелое.

На машине марки «Урал», находящейся на балансе Министерства обороны Армении, перевозили военнослужащих.


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