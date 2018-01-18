Президент США Дональд Трамп опубликовал список "победителей" его импровизированной "премии" для "фейковых СМИ". Эта информация была опубликована в среду на сайте Республиканской партии США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп включил в рейтинг "фейковых СМИ" материалы газет The New York Times и Washington Post, телеканалов ABC и CNN, журналов Time и Newsweek. Сюжеты телекомпании CNN получили четыре из одиннадцати мест в списке Трампа.

В последнем, одиннадцатом пункте рейтинга Трамп поместил скандал с его предполагаемыми связями с Россией. "И последнее, но не менее важное: "российский сговор!" Российский сговор - это, пожалуй, величайшая мистификация, созданная для американского народа. Сговора не существует!" - говорится в тексте.