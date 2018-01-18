Турция предпримет шаги против создания сил безопасности в Сирии: созван Совбез

Совбез Турции созвал 17-го января заседание, в повестке которого стоял вопрос создания сил безопасности с участием курдских формирований в Сирии со стороны США. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

В заявлении, принятом по итогам заседания, говорится, что Турция не позволит создавать вблизи своих границ особую зону, которая будет находиться под контролем «террористов». Анкара заявила, что предпримет любые шаги, чтобы воспрепятствовать созданию «террористической армии».

В заключительном заявлении заседания Совбеза, которое проходило под председательством Эрдогана, сказано также, что для обеспечения безопасности населения приграничных районов они предпримут срочные и решительные действия, чтобы избежать возможных угроз.

Международная коалиция по борьбе с ИГИЛ, возглавляемая США, намерена создать на границах Сирии «силы пограничной безопасности» совместно с курдской организацией «Сирийские демократические силы» (SDF). Пресс-секретарь коалиции Томас Вилль сообщил, что в составе сил безопасности будет задействовано около 30 тысяч человек. Силы пограничной безопасности будут дислоцированы на границах с Турцией и Ираном.

МИД Турции официально выразил недовольство тем, что США намерены создать на границах Сирии «силы пограничной безопасности» совместно с курдской организацией «Сирийские демократические силы» (SDF). Об этом было сказано в заявлении МИД Турции.

В своем заявлении МИД Турции назвал сотрудничество с курдскими силами «неправильным и беспокоящим». По убеждению турецкой стороны, этот шаг отрицательно скажется на борьбе против ИГИЛ. МИД Турции назвал это решение «крайне ошибочным».

Позже вице-премьер-министр Турции Бекир Боздаг обвинил своего коллегу из США в непартнерском поведении. Подобное высказывание Боздага связано с недавним решением США о создании на границах Сирии «силы пограничной безопасности» совместно с курдской организацией «Сирийские демократические силы» (SDF).

Как сказал вице-премьер-министр Турции Бекир Боздаг, намерение увеличить военную помощь сирийскому крылу Рабочей партии Курдистана (PKK), под предлогом борьбы с ИГИЛ, отнюдь не свидетельствует о дружественных и партнерских отношениях между США и Турцией.

«Турция не преминет предпринять необходимые шаги, если безопасности страны и региона будет угрожать опасность. Как сказал президент, «однажды ночью вы столкнетесь с неожиданностью», - заявил Боздаг, повторив известное высказывание турецких националистов, которое недавно употребил и президент Турции Эрдоган.