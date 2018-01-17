Премьер-министр Армении видит большой потенциал для обеспечения резкого роста товарооборота с Ираном

Премьер-министр Армении Карен Карапетян видит большой потенциал для обеспечения резкого роста товарооборота, экспорта и импорта с Ираном. Как сообщает Арменпресс, в парламенте, отвечая на вопрос депутата Ваге Энфиаджяна, премьер подчеркнул, что товарооборот с Ираном за последние 10 месяцев, за исключением энергетического сектора, составил всего 62,5 миллиона долларов.

«Учитывая иранский рынок, его возможности, число населения Ирана, это, конечно, незначительный показатель. По данным 10 месяцев прошлого года, у нас 9-10-процентный рост импорта и экспорта с Ираном, что тоже мало. Мы поговорили с нашими иранскими коллегами, у нас есть серьезные дела, потому что есть большой потенциал для обеспечения резкого роста. Свободная экономическая зона Мегри также дает нам эту возможность», - сказал он.

Коснувшись вопроса о возможности и сроках строительства армяно-иранской железной дороги, премьер-министр подчеркнул, что строительство этой железной дороги не должно быть самоцелью. Премьер-министр отметил, что строительство железной дороги зависит от объема потока товаров, который возможно будет обеспечить через эту транзитную железную дорогу.

Говоря о Мегринской ГЭС, премьер отметил, что интерес проявляет частный инвестор, что привело к тому, что иранская сторона тоже проявила интерес к этому вопросу.