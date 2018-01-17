Премьер-министр Армении коснулся вопроса о росте цен на бензин, сжатый газ и дизтопливо

Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян коснулся вопроса о росте цен на некоторые товары в последнее время. Как сообщает Арменпресс, отвечая на вопрос депутата Шаке Исаян, премьер-министр подчеркнул, что официальная инфляция в Армении составила 2,6%, в Грузии - 6,7%, а в Азербайджане - 7,9%.

Затем премьер-министр коснулся подорожания бензина, компримированного природного газа и дизельного топлива.

Премьер отметил, что цена на бензин в Армении увеличилась на 20 драмов. «На данный момент цена на бензин в Грузии выше, чем когда мы доставляем наш бензин по транзиту через Грузию. Кроме того, у потребителей бензина есть альтернатива в виде сжатого газа. Цена на газ выросла на 20 драм и достигла 190-220 драмов. В случае со сжатым газом была восстановлена цена 2015 года. Нехорошо, что цена на сжатый газ выросла, но это не новое требование, поскольку мы работали на рынке по этой цене, а затем снизили ее, так как у нас была такая возможность», - сказал премьер-министр, отметив, что цены на сжатый газ в соседней Грузии также выросли, и газ там дороже, чем в Армении - 260-310 драмов.

Коснувшись повышения цен на дизельное топливо, премьер-министр подчеркнул, что подорожание этого вида топлива в некоторых отношениях может быть рискованным для сельского хозяйства. Карен Карапетян сообщил, что министерство сельского хозяйства сделало расчеты и выяснило, что в результате могут подорожать сельскохозяйственные товары. Он подчеркнул, что правительство рассматривает варианты субсидирования дизельного топлива для сельского хозяйства для снижения существующих рисков.

В заключение премьер-министр подчеркнул, что рост цен на бензин, сжатый природный газ и дизельное топливо не является проблематичным.