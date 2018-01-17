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Премьер Чехии сообщил об отставке правительства


Правительство Чехии подало в отставку. Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр и долларовый миллиардер Андрей Бабиш сообщил на пресс-конференции после заседания кабмина.

Накануне парламент Чехии большинством голосов отказал правительству в доверии в связи с тем, что полиция ведет расследование против Бабиша, которого подозревают в незаконном получении для одной из его фирм субсидии Евросоюза в два миллиона евро.

"Правительство приняло решение об отставке, соответствующий документ я вручу президенту лично в Пражском граде, попрошу его найти время для нашей встречи", — заявил Бабиш.

Ранее президент Милош Земан заявил, что поручит Бабишу, как лидеру движения ANO, выигравшего октябрьские выборы в парламент, и вторую попытку создания нового правительства.

 

 




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