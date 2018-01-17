Эрминэ Нагдалян прокомментировала слухи о своем уходе из делегации ПАСЕ и о противоречиях с Арпинэ Ованнисян

Депутат Национального Собрания от фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эрмине Нагдалян изначально знала о том, что она временно находится в составе делегации Армении в ПАСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом она сказала в беседе с журналистами в НС Армении. По ее словам, параллельно она была назначена руководителем делегации Армении в ОБСЕ.

«Перед началом работы НС Армении 6-го созыва была достигнута договоренность с руководством парламента и президентомАрмении. Было указано, что сформирована новая делегация, есть новые люди, необходимо, что опытные деятели проработали чуть дольше.

Кроме того, это предусмотрено и уставом ПАСЕ. Если вы знакомы с традициями в Совете Европы, то знаете, что существует порядок: когда в стране формируется новый парламент, то прошлая делегация или некоторые ее представители могут продолжить свою работу», – сказала Нагдалян.

По поводу слухов в СМИ о своих противоречиях с Арпинэ Ованнисян, она сказала, что в НС она приходит на работу и не переносит на рабочее место свои личные предпочтения.

«У меня нет никаких разногласий с кем-либо, в НС я прихожу на работу и не переношу на рабочее место свои личные предпочтения.Думаю, каждого из нас надо оценивать по результатам нашего труда»,- сказала она.

12 января состоялось внеочередное заседание Совета НС, которое вел спикер парламента Ара Баблоян. Было внесено изменение в решение «Об утверждении состава делегаций НС в международных парламентских организациях» – в составе парламентской делегации НС в ПАСЕ Эрмине Нагдалян сменит Карине Ачемян, а в Межпарламентском Союзе К.Ачемян сменит Шушан Сардарян.